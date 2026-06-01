Il sindaco di Verona ha annunciato che, per ottenere un passo carraio, sarà necessario dichiarare l’adesione all’antifascismo compilando un modulo specifico. La misura riguarda esclusivamente il Comune e coinvolge chi richiede il permesso di accesso carrabile. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali altre modalità di richiesta o su come verranno verificate le dichiarazioni. La decisione ha suscitato reazioni di vario genere tra cittadini e associazioni.

Altrimenti niente permesso. Era ora che qualcuno ci pensasse: fermiamo la pericolosa deriva autoritaria. Non si transita dal portone del condominio senza esibire tessera Anpi, non si esce dal garage senza cantare Bella Ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor del marciapiede. Viva la Liberazione. Del passo carraio. Le siamo grati, caro sindaco, per aver voluto dare questo segnale forte. C’era stato qualche precedente, anni fa, in altre città, ma è adesso, e a Verona, che l’allarme democratico suona forte: chi non vede i manipoli di camicie nere che marciano compatti verso l’ufficio Passi Carrabili? Pugnale, fez e autorizzazione ministeriale: sono i nuovi arditi del divieto di sosta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Tommasi, antifascista da passo carraio

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