Un membro della Corte Costituzionale ha commentato negativamente l’installazione di un passo carraio con simboli antifascisti, definendola “roba da regime” e in contrasto con la Costituzione. Zanon, professore di Diritto costituzionale, ha espresso questa opinione riguardo a un intervento che coinvolge simboli antifascisti in un contesto di accesso veicolare. La questione ha suscitato reazioni nel mondo legale e politico, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sulle decisioni prese.

Nicolò Zanon è vicepresidente emerito della Corte Costituzionale e professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano. Ha molte cose da obiettare sulla « clausola antifascista » imposta dal Comune di Verona per le richieste di concessione del suolo pubblico. Professore, cosa dice la Costituzione riguardo agli italiani che non dichiarano di abiurare il fascismo? Hanno gli stessi diritti degli altri? «L’origine storicamente antifascista della Costituzione repubblicana non si discute, ovviamente. Ma nessuna norma, né della Costituzione, né di legge ordinaria, richiede ai cittadini italiani abiure ideologiche o dichiarazioni di adesione avalori in vista dell’ottenimento di certi beni o servizi, o quali condizioni per il soddisfacimento dei propri diritti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tommasi e il passo carraio antifascista, Zanon: "Roba da regime, contro la Costituzione"

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