(4-1-4-1) De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli. (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu. L'arbitro della sfida sarà Colombo, al Var ci sarà Maresca invece. I due guardalinee saranno Bahri e Dei Giudici. A completare la squadra arbitrale infine anche il quarto uomo Tremolada e l'AVAR, Massa. Fiorentina-Inter, in programma all'Artemio Franchi alle 20,45 di stasera, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Diretta testuale come sempre su Gazzetta.it.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20,45 Fiorentina-Inter: Kean sfida Pio, Chivu con Carlos Augusto

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