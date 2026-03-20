Prezzi carburanti primi effetti del taglio delle accise | il gasolio self a 1,978 euro

I prezzi dei carburanti sono diminuiti, con il gasolio self che si attesta a 1,978 euro al litro. Il taglio delle accise, entrato in vigore con il nuovo decreto legge, ha avuto un impatto immediato sui costi praticati nelle stazioni di servizio. Questo rappresenta il primo risultato tangibile delle misure adottate per ridurre le tariffe.

Si registrano i primi effetti concreti del taglio delle accise sui carburanti, entrato in vigore con il nuovo decreto legge e subito riflesso sui prezzi alla pompa. Un intervento atteso da settimane, che ha iniziato a produrre un calo sensibile dei costi per automobilisti e trasportatori, anche se restano alcune incognite legate all’andamento dei mercati internazionali. Leggi anche: Benzina, si prevedono nuove accise: il governo prepara la stangata Prezzi carburanti in calo: benzina e gasolio più economici. Le rilevazioni aggiornate sui prezzi dei carburanti evidenziano una riduzione significativa già nelle prime ore successive all’entrata in vigore del provvedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Primi effetti del taglio delle accise, il gasolio self a 1,978 euroCominciano a vedersi oggi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. (ANSA) ... ansa.it

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