Il prezzo del gasolio è aumentato di recente, nonostante il intervento temporaneo sulle accise. La misura non è stata sufficiente a controbilanciare l’effetto del riallineamento fiscale tra benzina e diesel, che ha portato a un incremento dei costi.

Il prezzo del gasolio torna a salire, mentre il taglio temporaneo delle accise non è riuscito a compensare gli effetti del riallineamento fiscale tra benzina e diesel. Il risultato è un evidente aumento dei costi alla pompa, che andrà a pesare in particolare sul settore dei trasporti e sull’intera filiera dei prezzi. L’obiettivo dichiarato dell’intervento è avviare un riequilibrio fiscale tra benzina e gasolio, coerente con gli obiettivi ambientali, in un contesto di forte volatilità dei prezzi internazionali. Quanto stanno aumentando benzina e diesel. Con il dimezzamento dello sconto delle accise, che passa da circa 24 centesimi a 12 centesimi al litro (IVA inclusa), il prezzo medio del gasolio in modalità self-service salirà a circa 2,09 euro al litro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pieno gasolio più caro, il taglio delle accise non basta: di quanto è aumentato

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News - Benzina e diesel. Il governo proroga il taglio delle accise. Ma basta davvero 3/4/2026

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