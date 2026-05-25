Pieno gasolio più caro il taglio delle accise non basta | di quanto è aumentato

Da quifinanza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del gasolio è aumentato di recente, nonostante il intervento temporaneo sulle accise. La misura non è stata sufficiente a controbilanciare l’effetto del riallineamento fiscale tra benzina e diesel, che ha portato a un incremento dei costi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il prezzo del gasolio torna a salire, mentre il taglio temporaneo delle accise non è riuscito a compensare gli effetti del riallineamento fiscale tra benzina e diesel. Il risultato è un evidente aumento dei costi alla pompa, che andrà a pesare in particolare sul settore dei trasporti e sull’intera filiera dei prezzi. L’obiettivo dichiarato dell’intervento è avviare un riequilibrio fiscale tra benzina e gasolio, coerente con gli obiettivi ambientali, in un contesto di forte volatilità dei prezzi internazionali. Quanto stanno aumentando benzina e diesel. Con il dimezzamento dello sconto delle accise, che passa da circa 24 centesimi a 12 centesimi al litro (IVA inclusa), il prezzo medio del gasolio in modalità self-service salirà a circa 2,09 euro al litro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

pieno gasolio pi249 caro il taglio delle accise non basta di quanto 232 aumentato
© Quifinanza.it - Pieno gasolio più caro, il taglio delle accise non basta: di quanto è aumentato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

News - Benzina e diesel. Il governo proroga il taglio delle accise. Ma basta davvero 3/4/2026

Video News - Benzina e diesel. Il governo proroga il taglio delle accise. Ma basta davvero? 3/4/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caro carburanti, il taglio delle accise non basta più: il diesel vola oltre i 2 euro al litro

Tra una settimana scade il taglio-accise: senza interventi, gasolio più caro d’EuropaTra sette giorni scadrà il taglio delle accise sul gasolio, una misura che ha ridotto temporaneamente il prezzo alla pompa.

Temi più discussi: Gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto su accise: di quanto?; Dimezzato lo sconto sulle accise del gasolio: con la proroga il pieno costerà 6,1 euro in più; Fare il pieno di benzina all'auto diventa ancora più caro; Accise, dal 1° gennaio gasolio più caro: quanto costerà un pieno.

pieno gasolio più caroPrezzo gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto sulle accise: ecco di quanto aumentaLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzo gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto sulle accise: ecco di quanto aumenta ... tg24.sky.it

pieno gasolio più caroPieno di gasolio verso 6,1 euro in più con la riduzione dello sconto sulle acciseRiduzione dello sconto delle accise sui carburanti da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio. La conseguenza, secondo alcuni calcoli dei consumatori, sarà 6,1 euro in più in media per un pieno di ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web