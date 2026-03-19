Il governo ha deciso di ridurre temporaneamente le accise sui carburanti, offrendo uno sconto di 25 centesimi al litro su benzina e diesel. La misura mira a contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, mentre si cerca di convincere l’Europa a intervenire sulle tasse. La manovra, attualmente in vigore, si inserisce in una strategia di intervento immediato per arginare la crescita dei costi.

Una manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ai rincari innescati dalla guerra in Medio Oriente, soprattutto quelli che mordono le tasche di chi macina chilometri ogni giorno. E lo fa cercando di preservare i conti pubblici, ma allo stesso tempo pigiando sull’acceleratore: dietro lo scatto si cela anche la preoccupazione per il referendum sulla giustizia, con i sondaggi che fotografano la rimonta del fronte del no. Benzina e diesel, arriva lo sconto Basta indugiare, bisogna dare un segnale. Arrivato puntuale in serata, con un cdm a sorpresa che dà disco verde al decreto Carburanti, con uno sconto al distributore di 25 centesimi al litro per venti giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle accise

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