Da oggi, in autostrada, il prezzo della benzina ha raggiunto 1,95 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 2,10 euro. La riduzione delle accise si riflette direttamente sui prezzi praticati alla pompa, con la benzina che ha visto diminuire il taglio a cinque centesimi, mentre il gasolio mantiene lo sconto di venti centesimi. La variazione si nota immediatamente nei costi di rifornimento.

La revisione dello sconto sulle accise si scarica immediatamente sui prezzi alla pompa, con un effetto netto e selettivo: corre la benzina, per cui la riduzione è scesa a 5 centesimi, resta stabile il gasolio, che continua a godere di 20 centesimi di taglio. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che fotografano un rialzo marcato tra il 1° e il 3 maggio. Sulla rete ordinaria in modalità self service, la benzina è passata da 1,754 a 1,890 euro al litro, con un aumento di 13,6 centesimi in appena due giorni. Ancora più evidente il movimento in autostrada, dove il prezzo medio è salito da 1,809 a 1,956 euro al litro (+14,7 centesimi).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con lo sconto ridotto sulle accise la benzina sale a 1,95 euro/litro in autostrada. Il gasolio a 2,1

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