Nella zona vicino alle scuole medie, sono stati abbattuti alcuni alberi, mentre sono in corso lavori per realizzare un’area dedicata ai giovani, che includerà un campo da basket e una pump track. Questi interventi riguardano l’area verde adiacente alla pista ciclabile, che subirà modifiche. La scelta di abbattere gli alberi è legata ai lavori di sistemazione dell’area, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

? Punti chiave Come cambierà l'area verde vicino alle scuole medie?. Perché sono stati abbattuti alcuni alberi vicino alla pista ciclabile?. Quali piante verranno utilizzate per sostituire il verde rimosso?. Come verrà garantito il passaggio durante la chiusura del cantiere?.? In Breve Progetto basato su sondaggio condotto tra gli studenti delle scuole medie locali.. Taglio alberi non pregiati compensato con nuove piantumazioni di essenze autoctone.. Chiusura temporanea pista ciclabile con posizionamento cancello oltre il fiume Viganella.. Nuove strutture si integrano al parco inclusivo e alla pista don Mario Sessa.. Nuovi spazi per il tempo a Caravate: partono i lavori per il campo da basket e il pump track. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravate, via ai cantieri: arrivano basket e pump track per i giovani

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