A Courmayeur sono stati stanziati 244 mila euro per realizzare una nuova pump track nella zona di Dolonne. La decisione mira a potenziare l’offerta sportiva e attrarre appassionati di ciclismo. Attualmente, i lavori non sono ancora iniziati a causa di alcuni ostacoli burocratici che devono essere risolti. La realizzazione della pista potrebbe influire sull’afflusso di turisti cicloamatori nella zona, ma non ci sono ancora date precise per l’avvio dei lavori.

? Punti chiave Come influirà la nuova pista sul turismo ciclistico della zona?. Quali ostacoli burocratici bloccano l'inizio dei lavori a Dolonne?. Perché il Comune deve acquisire due particelle di terreno private?. Come verranno reperiti i fondi necessari per completare l'opera?.? In Breve Investimento di 244 mila euro approvato dall'assessore Alberto Motta per l'area Dolonne.. Progetto mira a potenziare il bike tourism seguendo l'esempio di Saint-Oyen e Col du Joux.. Iter sospeso in attesa di fondi e gestione espropri per due particelle non comunali.. Riqualificazione del centro sportivo di Dolonne per alimentare botteghe e punti di ristoro locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur: 244 mila euro per la nuova pump track a Dolonne

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