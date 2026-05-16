Courmayeur | ok a nuovi ponti e alla pista pump track a Dolonne

A Courmayeur sono stati approvati interventi per migliorare la viabilità e le attività sportive. È previsto l’ampliamento della rete di ponti in Val Ferret, con modifiche alla mobilità locale. Inoltre, è in programma la realizzazione di una nuova pista pump track a Dolonne, per la quale è stato definito un budget specifico. Questi interventi puntano a potenziare le infrastrutture e le strutture ricreative nell’area.

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? Punti chiave Come cambierà la viabilità in Val Ferret dopo il nuovo ponte?. Quanto costerà la nuova pista pump track a Dolonne?. Cosa accadrà ai cassonetti nel centro storico di Courmayeur?. Come influirà la variante al Piano Regolatore sulle proprietà edilizie?.? In Breve Rifacimento ponte Rochefort: 930 mila euro totali con 500 mila euro regionali.. Ponte Vittoria a Dolonne: progetto approvato per circa 465 mila euro.. Nuova pista pump track a Dolonne con investimento di circa 505 mila euro.. Acquisizione locale via Mario Puchoz per 18 mila euro per i cassonetti.. Il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato venerdì 15 maggio 2026 una serie di interventi strutturali e urbanistici che coinvolgono la Val Ferret, la zona di Dolonne e il centro storico, sbloccando progetti attesi da anni per la viabilità e lo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Courmayeur: ok a nuovi ponti e alla pista pump track a Dolonne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Courmayeur: 244 mila euro per la nuova pump track a Dolonne? Punti chiave Come influirà la nuova pista sul turismo ciclistico della zona? Quali ostacoli burocratici bloccano l'inizio dei lavori a Dolonne?... Gioco e sport, apre al pubblico la pump track di via ChinniciC'è un modo di andare in bici senza pedalare, ed è anche uno dei più divertenti per mettersi alla prova, migliorare equilibrio e coordinazione e...