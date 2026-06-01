Dal 29 al 31 maggio, Capri ha ospitato il Capri VIP Champion 2026, un evento di tre giorni che ha visto esibizioni musicali, gare e spettacoli tra le location di Quisisana e Villa Verde. La manifestazione ha coinvolto vari artisti e partecipanti, con attività distribuite nelle aree all'aperto dell'isola. L'evento ha attirato pubblico locale e turisti, creando un calendario di eventi incentrato su musica, sport e intrattenimento.

Dal 29 al 31 maggio Capri si è trasformata nel set a cielo aperto del Capri VIP Champion 2026. Tra il Grand Hotel Quisisana e il Ristorante Villa Verde, il fondatore Giuliano Annigliato ha radunato un cast di volti noti di tv, cinema e spettacolo: Lorenzo Spolverato, Valeria Marini, Pamela Prati, Anna Pettinelli, Matilde Brandi, Carmen Russo, Samira Lui, Luca Calvani, Helena Prestes, Javier Martinez, Michael Castorino, Amanda Lecciso, Adriana Volpe, Stefano Sala e Cecilia Capriotti, Natasha Kuzmina, Simona Rolandi e molti altri. Il via del 29 maggio ha esordito in Piazzetta, con le telecamere del programma tv ‘Paradise’ e la conduzione di Pascal Vicedomini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Capri VIP Champion 2026, tre giorni di musica, gara e show tra Quisisana e Villa Verde

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