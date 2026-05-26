Capri VIP Champion 2026 si terrà sull’isola azzurra, giunto alla sedicesima edizione. L’evento, organizzato da 361onDemand, è uno dei più attesi dell’estate e si svolge sull’isola. La manifestazione coinvolge figure di spicco e appassionati, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La data e il programma ufficiale non sono ancora stati annunciati. È previsto il ritorno di un evento che ogni anno rappresenta un punto di riferimento per il pubblico locale e i visitatori.

Torna l’appuntamento che ogni estate accende i riflettori sull’isola azzurra: Capri VIP Champion 2026, evento firmato 361onDemand, giunto alla XVI edizione. Nato da un’idea di Giuliano Annigliato, il format si conferma l’esperienza mondana più esclusiva della stagione, dove jet set internazionale, volti dello showbiz, campioni dello sport e protagonisti dell’imprenditoria si incontrano per tre giorni di networking, performance e divertimento. Tanti gli ospiti attesi dell’edizione: Samira Lui, Helena Prestes e Javier, Valeria Marini, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi, Laura Barth, Manila Nazzaro, Stefano Oradei, Anna Pettinelli, Anastasia Kuzmina, Marina Presello e molti altri volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’impresa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Capri VIP Champion, l’evento 361onDemand più ambito dell’estate torna sull’isola azzurra

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