Caprette il chiosco vacante Riapertura si accelera Un’offerta per la gestione

Il chiosco delle caprette, chiuso da tempo, potrebbe riaprire presto. Un'offerta per gestire la struttura è stata presentata, con l’obiettivo di accelerare i tempi di ripristino prima dell’arrivo della stagione estiva. La gestione del chiosco, che ha subito un'interruzione, sembra essere in fase di definizione, con l’intenzione di riprendere le attività quanto prima. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi previsti per la riapertura.

In previsione dell’estate imminente, dal punto di vista temporale perché, di fatto, in questi giorni, ne stiamo assistendo a un ’caldo’ anticipo, il Comune di Reggio ha giocato parecchie fiches per favorire la riapertura del chiosco-bar situato circa a metà del percorso ciclopedonale del Parco delle Caprette, nei pressi di via Fucini e via Belojannis, facendo affiggere anche diversi manifesti, come promemoria del bando di gara, proprio lungo il camminamento del parco stesso. Una campagna che, almeno per quanto concerne il primo passo, è andata a buon fine. Venerdì mattina infatti, presso gli uffici del Servizio Patrimonio e Logistica del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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