La comunità ha raccolto circa 14.000 euro in poco tempo per riaprire il chiosco dei fiori distrutto da un incendio. I proprietari, che avevano gestito l’attività prima dell’incendio, sono riusciti a ricostruire il punto vendita grazie al contributo raccolto. La riapertura del chiosco è stata possibile grazie alla somma raccolta, che ha coperto i costi di ricostruzione.

?? Punti chiave Come ha fatto la comunità a raccogliere 14mila euro in poco tempo? Chi sono i proprietari che hanno ricostruito l'attività dopo l'incendio? Cosa ha causato la distruzione totale del chiosco lo scorso febbraio? Dove si trova esattamente la nuova sede della bottega di fiori??? In Breve Campagna crowdfunding raccoglie 14mila euro per la famiglia Saha Sompa e Shyamal. Incendio causato da cortocircuito distrugge attività storica in via Dagnini a febbraio. Nuova edicola tra vi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il chiosco dei fiori rinasce: 14mila euro per la riapertura

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