Chiosco al Parco delle Caprette | A breve nuovo bando per gestirlo

Al Parco delle Caprette è stato annunciato che a breve sarà pubblicato un nuovo bando per la gestione del chiosco. Nel frattempo, si stanno cercando operatori interessati a gestire un food truck presso la Reggia di Rivalta. La decisione riguarda le modalità di affidamento e i tempi di avvio delle nuove attività. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sui termini del contratto.

Mentre si va alla ricerca di un "Food-Truck" alla Reggia di Rivalta, in attesa di trovare un gestore fisso per il locale chiosco, ed è partita l’attività del nuovo bar e punto noleggio biciclette, all’ingresso del noto percorso verde cittadino, quale anche punto d’avvio del percorso estense (inaugurazione in pompa magna l’8 maggio), si profilano altre novità, in tema di punti ristoro, all’interno del Parco delle Caprette. Potrebbe infatti riaprire in tempi se non brevi, quantomeno prima dell’estate, il chiosco situato circa a metà del percorso, che aveva chiuso i battenti dopo che la cooperativa che lo gestiva, la Giovanni XXIII, aveva deciso di non chiedere il rinnovo della concessione scaduta a marzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiosco al Parco delle Caprette: "A breve nuovo bando per gestirlo" Notizie correlate Parco Sant'Agostino, un nuovo bando per assegnare il chiosco ModìÈ disponibile sul sito del Comune di Albignasego tutta la documentazione per partecipare al bando relativo alla concessione e gestione dell’area del... Choc al parco delle Caprette: Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sondrio, pubblicato il bando per la gestione del bar al Parco Bartesaghi; Chiosco al Parco delle Caprette: A breve nuovo bando per gestirlo; Ponte San Nicolò: il chiosco del Parco Vita cerca un gestore per ridare vita al parco; Reggio Emilia: aperto il chiosco del parco delle caprette. Chiosco al Parco delle Caprette: A breve nuovo bando per gestirloL’annuncio del Comune in merito al punto ristoro a metà del percorso verde, chiuso da marzo scorso Sarà aperto a tutti e toglieremo le limitazioni alla vendita di alcolici, perlomeno in alcune fasce ... ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia: aperto il chiosco del parco delle capretteREGGIO EMILIA – E’ aperto da pochi giorni il Fuori Luogo Cafè, il nuovo punto ristoro all’interno del Parco delle Caprette. Come vedete dalle immagini, il bar si trova a pochi passi dall’ingresso de ... reggionline.com Marsala, un chiosco sul Lungomare Boeo: il Comune cerca gestori per l’area ex Aci #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook