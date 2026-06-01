Caporalato la mappa delle irregolarità | in Lombardia coinvolte 7 aziende su 10

In Lombardia, sette aziende su dieci coinvolte nel settore agricolo sono state identificate come responsabili di pratiche di caporalato. Le irregolarità si estendono attraverso diversi comparti, dimostrando che il fenomeno non si limita a episodi isolati ma rappresenta un sistema diffuso e radicato nella filiera produttiva. La mappa delle violazioni evidenzia un quadro di illegalità diffusa e consolidata nella regione.

(Adnkronos) – Non è solo un fenomeno marginale o circoscritto a singoli episodi: il caporalato in Lombardia assume i contorni di un sistema trasversale ai settori e profondamente radicato nella filiera produttiva. Una 'mappa' delle irregolarità che racconta un quadro ben più ampio delle singole inchieste giudiziarie. L'ultima, in ordine di tempo, è quella sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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