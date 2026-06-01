Caporalato Di Franco Fillea | Consolato Usa? inaccettabile stesso sistema in Grandi Opere

Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri nel cantiere del nuovo Consolato americano a Milano è stato definito gravissimo e inaccettabile da un rappresentante sindacale. La situazione ha causato difficoltà anche alle attività sindacali, limitando l'accesso e lo svolgimento delle assemblee. La denuncia arriva in un momento in cui si evidenzia come lo stesso sistema sia stato riscontrato in altre grandi opere.

(Adnkronos) – Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri nella costruzione del Consolato americano a Milano "è una situazione gravissima, inaccettabile e che ha messo in difficoltà anche noi, visto che abbiamo avuto difficoltà anche a svolgere le assemblee e anche ad entrare nel cantiere. La prima anomalia di un fatto gravissimo, inaccettabile, è che comunque noi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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