Consolato USA a Milano | fermato in aeroporto il manager per caporalato

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un manager è stato fermato all’aeroporto di Milano durante un controllo. Secondo le indagini, i lavoratori pagavano vitto e alloggio con salari molto bassi. Si indaga su un possibile piano che avrebbe consentito al manager di fuggire in Turchia. Le autorità stanno verificando i dettagli relativi alle modalità di pagamento e alle responsabilità nell’organizzazione del presunto sistema di caporalato. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

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? Punti chiave Come facevano i lavoratori a pagare vitto e alloggio con stipendi così bassi?. Chi ha orchestrato il piano per far fuggire il manager in Turchia?. Quali violazioni hanno scatenato l'intervento dei Carabinieri nel cantiere del Consolato?. Perché i lavoratori indiani venivano costretti a pagare un pizzo prima di partire?.? In Breve Lavoratori indiani pagati 1200-1500 euro con 900 euro di trattenute per vitto e alloggio.. Intermediari della Dynamic House chiedevano 5000 euro per il reclutamento in India.. Can Celik suggeriva a Demir di partire per evitare problemi dopo il controllo del 29 maggio.. Turni di 10-12 ore al giorno per sei giorni su sette nel cantiere milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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