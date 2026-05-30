Operai indiani, pagati circa 150 euro al mese, lavorano a Milano per la costruzione del nuovo consolato statunitense. La società americana Caddell Construction è sotto inchiesta per caporalato, con il pm che ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza. La misura deve essere convalidata da un gip.

Il colosso americano delle costruzioni “Caddell Construction” è indagato per caporalato. Il pm Paolo Storari ne ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza che dovrà ora essere convalidato da un gip. La Caddell Construction Co. ha aperto una sede secondaria a Milano, quindi l’indagine è in capo al responsabile per Milano Ulas Demir, nato in Turchia, oltre alla società per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Come emerge dalle 100 pagine del decreto, il colosso ha impiegato lavoratori “in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno”. Venivano sfruttati attraverso “la palese e reiterata violazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caporalato a stelle e strisce: operai indiani “schiavizzati” per costruire il consolato Usa e costretti a sopravvivere con 150 euro al mese a Milano

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Temi più discussi: Caporalato a stelle e strisce: operai indiani schiavizzati per costruire il consolato Usa e costretti a sopravvivere con 150 euro al mese a Milano; Guardia di Finanza: Lotta al lavoro nero e al caporalato. Tutti i numeri dell’azione del corpo nel 2025; Costruito da schiavi indiani. Caddell Construction nel mirino per il consolato Usa; M5S: Caporalato: massimo impegno per leggi avanzate ma servono aiuti dallo Stato.

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