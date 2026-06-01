Capodanno 2027 a Napoli 3 giorni di spettacoli | concerto e show comico al Plebiscito la notte del 31
Per il Capodanno 2027 a Napoli sono previsti tre giorni di eventi. La sera del 31 dicembre si terrà un concerto in piazza del Plebiscito, accompagnato da uno spettacolo comico. Inoltre, sul Lungomare si svolgeranno un contest rap e musica disco. La manifestazione durerà fino al 2 gennaio con varie iniziative in città.
Per festeggiare Capodanno 2027 a Napoli ci saranno 3 giorni di eventi: concerto in piazza del Plebiscito il 31 dicembre, contest rap e musica disco sul Lungomare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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