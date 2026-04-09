Rassegna Che comico | al Teatro Ridotto di Salerno debutta Una notte a Napoli

Al Teatro Ridotto di Salerno, sabato 11 aprile alle 21.15 e domenica 12 aprile alle 19.00, è in programma lo spettacolo musicale intitolato

Sabato 11 alle ore 21.15 e domenica 12 aprile alle ore 19.00, il Teatro Ridotto di Salerno ospita lo spettacolo musicale "Una notte a Napoli". I protagonisti Luciano Capurro e Anna Caso portano sul palcoscenico un varietà basato sulla tradizione canora e teatrale partenopea, inserito nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Sabato 11 aprile alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena” Fondazione Teatri Piacenza - facebook.com facebook