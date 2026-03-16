16 marzo 1978 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via Fani
Il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, avvenne il rapimento di Aldo Moro, un episodio che portò alla morte di cinque agenti della scorta. Questo evento rimane uno dei momenti più drammatici della storia recente italiana, segnando profondamente il Paese e lasciando un segno indelebile negli anni successivi.
In via Fani a Roma 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro costato la vita a 5 agenti della scorta. Un evento che ha scritto una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
16 marzo 1978, l’attacco al cuore dello Stato: Aldo Moro e quei 55 giorni che sconvolsero la RepubblicaIl 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro in via Fani, a Roma, uccidendo tutti e cinque gli agenti della sua scorta.
La Spiotta e Aldo Moro, dalla cascina a via Fani: in aula l’ultimo misteroMilano – Il ricordo di Nadia Mantovani torna al suo passato da brigatista, ai dieci giorni trascorsi con Lauro Azzolini nel covo milanese in via...
16 marzo 1978, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via Fani
Tutto quello che riguarda Aldo Moro
Temi più discussi: Camilluccia, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro; Domenico Ricci, mio padre. Il figlio dell’autista di Aldo Moro, ucciso dai brigatisti in via Fani: Ora non odio più; Torino, 10 marzo 1978: le Brigate Rosse uccidono il maresciallo Rosario Berardi; Strage di via Fani e rapimento di Aldo Moro: cerimonia in piazza San Francesco.
48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via FaniSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... msn.com
Aldo Moro, 48 anni fa il rapimento delle Brigate Rosse in via Fani a RomaSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... tg24.sky.it
Cosa è successo davvero durante il rapimento di Aldo Moro In questo video ricostruiamo il sequestro del 16 marzo 1978, le trattative tra lo Stato e le Brigate Rosse e l’epilogo della morte di Aldo Moro, cercando di fare luce sulle tante zone d’ombra che ancor - facebook.com facebook
Luca, nipote di Aldo Moro: «L'amore per mio nonno nel cuore della gente semplice» x.com