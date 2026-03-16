16 marzo 1978 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via Fani

Da tv2000.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, avvenne il rapimento di Aldo Moro, un episodio che portò alla morte di cinque agenti della scorta. Questo evento rimane uno dei momenti più drammatici della storia recente italiana, segnando profondamente il Paese e lasciando un segno indelebile negli anni successivi.

In via Fani a Roma 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro costato la vita a 5 agenti della scorta. Un evento che ha scritto una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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