Nella notte, in diverse città francesi, sono stati arrestati centinaia di tifosi dopo la vittoria del club locale in finale di Champions League. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere gruppi di persone che festeggiavano in modo non autorizzato, con alcuni episodi di tensione e disordini. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi. Gli arresti sono stati effettuati in varie zone della città.

2026-05-31 11:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Centinaia di tifosi di calcio sono stati arrestati questa notte in Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sull’Arsenal nella finale di Champions League. Gli scontri tra tifosi e polizia hanno portato all’arresto di oltre 400 persone durante i festeggiamenti sfrenati a Parigi mentre le autorità cercavano di frenare i disordini. Sono stati lanciati fuochi d’artificio e razzi, mentre gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla nel centro della città. Negli scontri sono rimasti feriti diversi agenti di polizia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Centinaia di arresti in Francia dopo la vittoria della Champions League da parte del PSG

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia, scontri dopo la vittoria del Psg in Champions: oltre 280 arresti a ParigiDopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, a Parigi si sono verificati scontri tra gruppi di persone.

Ci sono scontri e arresti in Francia dopo la vittoria del PSGDopo la vittoria del PSG, sono scoppiati scontri e stati di fermo in diverse città francesi.

Temi più discussi: Maxi operazione antidroga. Centinaia di arresti anche in Piemonte; Blitz all'alba a Trullo e Magliana: sette arresti. Asse della droga con il Sud America e i cartelli albanesi; Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: oltre 1.300 arresti in tutta Italia, sequestrate armi, esplosivi e centinaia di chili di stupefacenti · ilreggino.it; Pedopornografia online, due arresti tra Venezia e Vicenza: sequestrati centinaia di video.

A Parigi, in particolare sugli Champs-Élysées, molti negozianti stanno blindando vetrine e attività commerciali in vista della finale di Champions League, dopo quanto accaduto lo scorso anno tra saccheggi, devastazioni, centinaia di arresti e vittime. Che il tifo x.com

Le mie navi continuano a bugare attraverso il pavimento dell'hangar, esplodono senza alcun incontro, non riesco a impostare un percorso da A a B, i miei contratti di carico non conteggiano correttamente,... reddit

Maxi operazione antidroga in tutta Italia, oltre 1.300 arresti. Meloni: Colpo durissimo alla criminalitàIl piano straordinario di contrasto allo spaccio e al porto abusivo di armi. Oltre1.300 arresti (31 sono minorenni), più di 2.300 denunce e centinaia di chili di sostanze stupefacenti sequestrati ... roma.corriere.it

Maxi operazione antidroga. Centinaia di arresti anche in PiemonteLa polizia ha arrestato in tutta Italia 1335 persone, di cui 31 minorenni, e sequestrato oltre 450 kg di droga. I numeri della nostra regione ... rainews.it