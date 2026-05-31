Guerriglia a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions League | scontri auto bruciate e 400 arresti

Dopo la vittoria del PSG in Champions League, si sono verificati scontri e atti di vandalismo sugli Champs-Élysées, con auto incendiate e circa 400 persone arrestate. La zona, che si era popolata di festeggianti, si presenta ora con molte strade danneggiate e residui di distruzione. La polizia ha risposto con interventi di ordine pubblico, ma le violenze hanno causato danni significativi alla zona centrale della città.

La zona più colpita sono gli Champs-Élysées dove la folla si era radunata per festeggiare e dove domenica mattina si vedono solo scene di devastazione. Scontri con la polizia, incendi e saccheggi di negozi sono andati avanti per ore con sette agenti feriti e oltre 400 arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PARIGI, LA NOTTE DEL TRIONFO SI TRASFORMA IN GUERRIGLIA: SCONTRI E SACCHEGGI IN CITTÀ DOPO LA VITTORIA DEL PSG #Parigi #championsleague #scontri #polizia #parissaintgermain x.com

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