Il Tempo del Futurismo non finisce mai | straordinario successo anche per la mostra di Genova

La mostra dedicata al Futurismo a Genova sta riscuotendo grande successo, dimostrando come l’interesse per questo movimento artistico non si esaurisca nel tempo. La rassegna attira numerosi visitatori, confermando la rilevanza delle opere e dei temi legati alla corrente marinettiana. La presenza di pezzi storici e studi approfonditi contribuisce a mantenere vivo l’interesse verso il Futurismo, che continua a catturare l’attenzione del pubblico e degli appassionati.

L’attenzione verso il futurismo pare inesauribile, segno della grande capacità suggestiva ed artistica del movimento marinettiano. Al punto che – utilizzando il titolo della fortunata mostra, tenuta a Roma, nel 2024-2025 – si può parlare di un “Tempo del Futurismo” in continuo aggiornamento, capace com’è di riperpetuarsi nella memoria collettiva e di “scoprirsi” ancora e sempre nuovo, malgrado il passare del tempo. “Un movimento artistico che ha ancora molto da dire”. Del resto “Ogni avanguardia è tale quando, mentre uccide, prepara una nuova vita, demolendo insieme al passato il presente” – come ha ben specificato Giordano Bruno Guerri, autore di “Audacia, ribellione, velocità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Tempo del Futurismo non finisce mai: straordinario successo anche per la mostra di Genova Il Manifesto del Futurismo (1909) #letteratura #history #futurismo #parigi #guerra #arte Notizie correlate Gino Agnese morto a 90 anni: addio al biografo del Futurismo e firma storica del TempoSi è spento a Roma, nella sua abitazione, all’età di 90 anni, il giornalista e saggista Gino Agnese, figura centrale del giornalismo culturale... Palazzo della Meridiana ospita la mostra “Futurismo”: uno sguardo all'avanguardia degli anni Venti e TrentaNegli ultimi anni il ruolo del Futurismo nel panorama delle Avanguardie di inizio Novecento è stato ampiamente riconosciuto anche a livello... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il mio libro sul Futurismo tradotto in russo, una mostra che rende onore a de Chirico... e adesso giro il mondo con d’Annunzio; Anacronisti, artisti in gioco sul filo del tempo; Un anno senza Massimo Carpi: lo stilista del Futurismo; Desenzano: in arrivo in castello la mostra Giorgio de Chirico. Un mondo senza tempo. Liguria terra del futurismo: una riscoperta inarrestabile (anche con una mostra a Genova)Mostra sul futurismo a Genova L’attenzione verso il futurismo pare inesauribile, segno della grande capacità suggestiva ed artistica del movimento ... barbadillo.it Una nuova mostra sul Futurismo, né di destra, né di sinistraSe il Futurismo andava oltre, oltre le convenzioni e scavalcando i tempi, ora potrebbe anche essere arrivato il tempo in cui lo storico movimento d'avanguardia si potrà scrollare di dosso antiche ... ansa.it Il Caffè Giubbe Rosse compie 129 anni! In questo leggendario caffè letterario di Piazza della Repubblica è nato il Futurismo e hanno vibrato le menti di Montale e Vittorini. Oggi lo spirito delle avanguardie del Novecento rivive in un bistrot contemporaneo che - facebook.com facebook