Palazzo della Meridiana ospita la mostra Futurismo | uno sguardo all' avanguardia degli anni Venti e Trenta

Dal 19 marzo al 12 luglio 2026, Palazzo della Meridiana ospita la mostra intitolata “Futurismo”, curata da Simona Bartolena con la collaborazione di Armando Fettolini. La rassegna è promossa dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana – APS e presenta opere e materiali relativi agli anni Venti e Trenta, offrendo uno sguardo sulla corrente artistica all’avanguardia di quel periodo.

Negli ultimi anni il ruolo del Futurismo nel panorama delle Avanguardie di inizio Novecento è stato ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale. La mostra genovese sceglie di approfondire un capitolo meno indagato ma fondamentale: il secondo Futurismo, concentrandosi in particolare sugli anni Venti e Trenta, fase in cui il movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti entra in una nuova stagione espressiva e comunicativa. Rumoroso, dinamico, visionario, capace di attraversare linguaggi e discipline diverse, il Futurismo rappresenta uno snodo cruciale nel passaggio dell’Italia alla modernità. La mostra ne indaga la natura poliedrica e la diffusione capillare, con un’attenzione speciale alla Liguria, territorio che ebbe un ruolo significativo nello sviluppo del movimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Palazzo della Meridiana ospita la mostra Futurismo: uno sguardo all'avanguardia degli anni Venti e TrentaGrazie alla collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di Genova, la Wolfsoniana, il Museo Campari, con sede a Sesto San Giovanni (MI), archivi d’artista e importanti collezioni private, il ... genovatoday.it

Genova, mostra Futurismo a Palazzo della MeridianaGenova, a Palazzo della Meridiana la mostra Futurismo dal 19 marzo al 12 luglio 2026. Focus sugli anni Venti e Trenta e sul legame tra il movimento e la Liguria. ligurianotizie.it

Ripensare il mondo in chiave nuova: la mostra sul Futurismo a Palazzo della Meridiana #eventiagenova #genova #liguriaday x.com

GOA Magazine. Giulio Cercato · Power On (Instrumental). Dal 19 marzo al 12 luglio @palazzodellameridiana ospita “Futurismo”, mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini dedicata alla seconda fase del movimento degli anni ’20 e ’30 Speci facebook