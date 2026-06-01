canoa slalom ferrazzi impreziosisce la positiva tappa di tacen per i colori azzurri

Notizia in breve

La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom si è conclusa a Tacen, in Slovenia, con la vittoria di Xabier Ferrazzi. La squadra italiana ha mostrato segnali positivi nel kayak, mentre la canadese e il kayak cross hanno fatto registrare risultati meno soddisfacenti. Ferrazzi ha ottenuto il risultato più rilevante per i colori azzurri, contribuendo a una tappa che ha evidenziato differenze tra le specialità.