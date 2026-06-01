Canoa slalom Ferrazzi impreziosisce la positiva tappa di Tacen per i colori azzurri
La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom si è conclusa a Tacen, in Slovenia, con la vittoria di Xabier Ferrazzi. La squadra italiana ha mostrato segnali positivi nel kayak, mentre la canadese e il kayak cross hanno fatto registrare risultati meno soddisfacenti. Ferrazzi ha ottenuto il risultato più rilevante per i colori azzurri, contribuendo a una tappa che ha evidenziato differenze tra le specialità.
Si chiude con il fiore all’occhiello della vittoria di Xabier Ferrazzi la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, andata in scena a Tacen, in Slovenia: per l’Italia buone indicazioni in generale dal kayak, meno bene la canadese ed il kayak cross. Nel K1, infatti, oltre alla vittoria di Xabier Ferrazzi, va in finale anche Giovanni De Gennaro, che chiude al sesto posto, privato del podio da un tocco di palina. Bene anche Stefanie Horn tra le donne, che a sua volta centra la finale, chiudendo sempre al sesto posto. Nel C1, invece, Raffaello Ivaldi dopo aver chiuso al primo posto le qualificazioni, incappa subito in un salto di porta in finale, mentre nel settore femminile Elena Borghi manca di poco l’approdo all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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