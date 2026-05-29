Canoa slalom Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen! Si rivede anche Stefanie Horn
Nella prima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom a Tacen, Xabier Ferrazzi ha vinto la gara nel K1 maschile. La competizione si è svolta tra numerosi atleti, con Ferrazzi che ha concluso con il miglior tempo. Nella stessa giornata, è tornata a gareggiare anche Stefanie Horn, che aveva già partecipato in passato. La gara si è svolta su un percorso di acque agitate, con numerosi errori e tempi serrati.
Si tinge subito d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a Tacen, in Slovenia, Xabier Ferrazzi vince la finale del kayak individuale maschile, nella quale Giovanni De Gennaro è sesto, ottenendo il medesimo piazzamento colto da Stefanie Horn nel kayak individuale femminile. Nel K1 maschile Xabier Ferrazzi (Carabinieri), dopo il quinto posto delle batterie del mattino, in finale trova una discesa rapida e pulita, che gli consegna il primo successo (che è anche il primo podio in assoluto) sul circuito maggiore, affermazione che nella personale bacheca va ad affiancarsi all’argento dei Mondiali U23 di Foix 2025 ed all’oro dei Mondiali Junior di Cracovia 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
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