Canoa slalom Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen! Si rivede anche Stefanie Horn

Notizia in breve

Nella prima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom a Tacen, Xabier Ferrazzi ha vinto la gara nel K1 maschile. La competizione si è svolta tra numerosi atleti, con Ferrazzi che ha concluso con il miglior tempo. Nella stessa giornata, è tornata a gareggiare anche Stefanie Horn, che aveva già partecipato in passato. La gara si è svolta su un percorso di acque agitate, con numerosi errori e tempi serrati.