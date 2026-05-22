Dopo più di un anno di lavori, il Monumento al Marinaio d’Italia riapre al pubblico questo fine settimana. Il sindaco ha spiegato che la lunga attesa è stata dovuta alle operazioni di messa in sicurezza dell’opera, che ne hanno richiesto interventi specifici. La riapertura consente ai visitatori di tornare a fruire del monumento, che si trova in una zona di grande afflusso turistico. Nessuna altra informazione sui dettagli tecnici degli interventi o sui costi sostenuti.

Riaprirà al pubblico questo fine settimana il Monumento al Marinaio d’Italia, il sindaco Giuseppe Marchionna chiarisce i motivi della lunga attesa per la messa in sicurezza del bene. Sono passati, infatti, un anno e 4 mesi da quando il Monumento è stato chiuso a febbraio 2025. Tempi lunghi «Abbiamo dovuto affrontare il tema della sicurezza a seguito dell’ultimo tragico episodio - spiega il primo cittadino -. Gli uffici sono stati impegnati di concerto con la Soprintendenza a valutare le possibili soluzioni per intervenire nella parte interna dove è presente la scala a chiocciola. In un primo momento si è pensato di aggiungere dei parapetti in cristallo antisfondamento e poco impattanti alla vista». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Riapre ai turisti dopo oltre un anno il Monumento al marinaio, Marchionna: «Messo in sicurezza»

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