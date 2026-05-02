Livorno introduce l’obbligo di pulire anche la pipì dei cani | cosa cambia e quali sono le sanzioni

A Livorno sono state introdotte nuove disposizioni per mantenere il decoro urbano e ridurre i cattivi odori. D’ora in avanti, i proprietari di cani saranno tenuti a pulire anche l’urina dei loro animali, oltre a raccogliere gli escrementi. La legge stabilisce sanzioni per chi non si conforma, con l’obiettivo di garantire un ambiente più pulito e confortevole per tutti i cittadini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole per contrastare cattivi odori in città. A Livorno entra in vigore una nuova misura pensata per migliorare il decoro urbano: non sarà più sufficiente raccogliere gli escrementi dei cani, ma diventerà obbligatorio anche intervenire sulla loro urina. Il provvedimento nasce dalle numerose segnalazioni dei residenti, infastiditi dai cattivi odori soprattutto nelle zone centrali. Per affrontare il problema, il sindaco Luca Salvetti ha firmato un’ordinanza specifica che introduce nuove responsabilità per i proprietari di animali. Come funziona l’ordinanza. La norma sarà attiva dal 20 maggio fino al 31 ottobre, periodo in cui il caldo accentua gli odori sgradevoli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Livorno introduce l’obbligo di pulire anche la pipì dei cani: cosa cambia e quali sono le sanzioni Notizie correlate Livorno, scatta l’obbligo di pulire la pipì dei cani per strada: cosa rischia chi non rispetta le nuove regoleC’è una città italiana dove, a partire dai prossimi giorni, sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei cani, non solo i loro escrementi. A Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri caniÈ stato deciso per l'arrivo dei mesi caldi, quando la puzza per le strade si sente di più: non è il primo comune a farlo Il sindaco di Livorno, Luca... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cani, a Livorno scatta l’obbligo dell’acqua contro le urine in strada: multe fino a 500 euro; Livorno multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in strada. A Livorno sarà obbligatorio pulire anche la pipì dei propri caniÈ stato deciso per l'arrivo dei mesi caldi, quando la puzza per le strade si sente di più: non è il primo comune a farlo ... ilpost.it «Obbligatorio pulire la pipì dei cani in città, multe fino a 500 euro»: l'ordinanza del Comune fa discutereDal 20 maggio al 31 ottobre 2026, chi passeggia con il proprio cane a Livorno dovrà portare con sé una bottiglietta d'acqua. Non è una semplice ... leggo.it : Ospedale di Livorno – Attivo il nuovo servizio che introduce una figura dedicata al supporto comunicativo e relazionale per pazienti e familiari nei momenti p - facebook.com facebook