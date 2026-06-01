Canale 5 si prende Selvaggia Lucarelli | terremoto a Ballando con le Stelle
Canale 5 ha acquisito i diritti per Selvaggia Lucarelli, che potrebbe rafforzare il suo ruolo all’interno di Mediaset. Dopo aver partecipato come opinionista nel Grande Fratello Vip e aver avuto diverse ospitate in programmi del gruppo, la giornalista potrebbe essere chiamata a consolidare la sua presenza in altri show. Questa operazione segue una serie di apparizioni televisive e segnala un possibile ampliamento del suo coinvolgimento nel palinsesto del canale.
Il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere sempre più legato a Mediaset. Dopo l’esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip e le numerose ospitate nei programmi del gruppo, per la giornalista sembrerebbe essere arrivato il momento di compiere un ulteriore salto di qualità. Le indiscrezioni delle ultime settimane la indicano infatti come la possibile nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, uno dei programmi di punta dei prossimi palinsesti di Canale 5. L’Isola dei Famosi cambia volto. La nuova edizione del reality dovrebbe presentarsi profondamente rinnovata rispetto al passato. Il format, secondo le anticipazioni, abbandonerebbe la tradizionale diretta dall’Honduras per una versione registrata nelle Filippine. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Segui gli aggiornamenti su Lucarelli.
Notizie e thread social correlati
"Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi", la conferma è un terremoto per la Rai: cosa accadrà alla giuria di Ballando con le StelleSelvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo autunno su Canale 5.
BALLANDO CON LE STELLE: SELVAGGIA LUCARELLI FINALMENTE FUORISelvaggia Lucarelli non prenderà parte alla prossima stagione di Ballando con le Stelle.
Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli prende il posto di Belen alla conduzione de L’Isola dei famosi 2026?; Selvaggia Lucarelli verso la conduzione dell’Isola dei Famosi: Chiofalo primo naufrago; Rivoluzione Isola dei Famosi, ora sarà un 'adventure game' e ipotesi Lucarelli alla conduzione; Selvaggia Lucarelli all'Isola dei famosi, addio a Ballando con le stelle. Chi la rimpiazza (e perché porterà il caos).
Selvaggia Lucarelli pronta per l'Isola dei Famosi 2026. Addio a Ballando: il retroscena che cambia tutto su Canale 5 x.com
Selvaggia Lucarelli pronta a condurre la nuova Isola dei Famosi su Canale 5: tutti i retroscena sulla trattativa e cosa cambia nel format. facebook
Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli a Ballando: La giuria è un argomento iconico reddit
Terremoto a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli se ne va, chi la sostituisceSelvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle per condurre L'Isola dei FamosiSelvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle per condurre L'Isola dei Famosi su Canale 5: la giuria del programma ... cineblog.it
Selvaggia Lucarelli prende il posto di Belen alla conduzione de L’Isola dei famosi 2026?La nuova edizione del reality di Canale 5 sarà completamente rinnovata. A partire dalla conduzione: spunta un nome inaspettato ... iodonna.it