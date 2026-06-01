Canale 5 si prende Selvaggia Lucarelli | terremoto a Ballando con le Stelle

Notizia in breve

Canale 5 ha acquisito i diritti per Selvaggia Lucarelli, che potrebbe rafforzare il suo ruolo all’interno di Mediaset. Dopo aver partecipato come opinionista nel Grande Fratello Vip e aver avuto diverse ospitate in programmi del gruppo, la giornalista potrebbe essere chiamata a consolidare la sua presenza in altri show. Questa operazione segue una serie di apparizioni televisive e segnala un possibile ampliamento del suo coinvolgimento nel palinsesto del canale.