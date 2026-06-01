Il sindaco di Pietracatella è stato interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una madre e di sua figlia, avvenuta a Campobasso. La donna e la bambina sono state trovate decedute in circostanze che hanno portato a ipotesi di avvelenamento. L’indagine prosegue con ulteriori accertamenti e interrogatori, mentre le autorità continuano a verificare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle persone coinvolte è stato reso pubblico finora.

CAMPOBASSO – Nuova giornata di interrogatori nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre 2026 all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Stamattina, 1 giugno 2026, la Squadra Mobile di Campobasso ha convocato in Questura il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legatissimo a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino è arrivato in Questura poco prima delle 11 per essere sentito dagli investigatori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: interrogato il sindaco di Pietracatella, amico del padre Gianni Di Vita

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Madre e figlia morte avvelenate, interrogati altri parenti e amici - Ore 14 - 13/04/2026

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