A Pietracatella, nel Campobassano, due donne sono state trovate morte per avvelenamento. Le vittime sono madre e figlia, e il loro decesso ha suscitato grande attenzione mediatica. Una delle due aveva 19 anni ed era in preparazione per l'esame di maturità, mentre la famiglia ha deciso di lasciare il paese a causa della forte pressione dei media. La vicenda ha attirato l'interesse di diverse forze dell'ordine impegnate nelle indagini.

CAMPOBASSO – Troppa pressione mediatica, soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l’esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella, allontanandosi dal paese dove circa quattro mesi fa Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita – madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell’uomo – hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa, alla vigilia di Natale. Lo conferma Vittorino Facciolla, legale delle parti offese. “Il trasferimento da Pietracatella è legato alla necessità di consentire ad Alice di affrontare l’esame di maturità classica in un clima di serenità, per quanto possibile”, spiega il legale, “la permanenza nell’abitazione della cugina Laura Di Vita non rendeva naturale questa condizione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita lasciano Pietracatella. Troppa pressione mediatica

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