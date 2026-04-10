Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una madre e di sua figlia, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre presso un ospedale di Campobasso, si registra un nuovo sviluppo. L’avvocato che rappresentava un uomo coinvolto come testimone ha deciso di lasciare il suo incarico. Nel procedimento, il marito e padre delle vittime era stato ascoltato come testimone nel corso delle indagini.

Un colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso per avvelenamento da ricina. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato. Gianni Di Vita, rispettivamente padre e marito delle vittime, ha cambiato legale. L’avvocato Arturo Messere, che lo tutelava in quanto parte offesa nel primo procedimento aperto dalla procura di Campobasso per omicidio colpo, ha rinunciato all’incarico, comunicando questa mattina la decisione. Una scelta legata a motivi contingenti e non meglio specificati, che segna un passaggio delicato mentre le indagini sono ancora in pieno svolgimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, l’avvocato di Gianni Di Vita lascia. Il marito e padre delle vittime era stato interrogato come testimone

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

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L'avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all'incarico: la decisione dopo l'interrogatorio del padre e marito delle due morte a Campobasso - facebook.com facebook