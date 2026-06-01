Campionato Italiano Mixed Team 2026 a Rossi e Ferrari il titolo tricolore a Fano – Le emozioni su Tiro a Volo TV

Fiammetta Rossi e Lorenzo Ferrari delle Fiamme Oro hanno vinto il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica a Fano. La coppia si è aggiudicata il titolo tricolore durante la competizione. Le emozioni della gara sono state trasmesse su Tiro a Volo TV. La vittoria rappresenta un risultato importante per i due atleti nel contesto nazionale di questa disciplina.

La coppia delle Fiamme Oro composta da Fiammetta Rossi e Lorenzo Ferrari trionfa nel Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. Argento per Sofia Gori e Diego Valeri, campioni uscenti della specialità. Si è conclusa al Tav Fano l’edizione 2026 del Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. A laurearsi campioni d’Italia sono stati Fiammetta Rossi e Lorenzo Ferrari, portacolori delle Fiamme Oro, protagonisti di una finale condotta con autorevolezza fino alla conquista del titolo tricolore. La coppia aveva chiuso la fase di qualificazione al quarto posto con il punteggio di 138150, riuscendo poi a cambiare marcia nella finale e a imporsi con un eccellente 3640. 🔗 Leggi su Sportface.it

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