Campionato Italiano di Drifting | vince l' ebolitano Giuseppe Margarella

Un pilota di Eboli ha vinto la prima gara del Campionato Italiano di Drifting a Prato, con quindici partecipanti in gara. La competizione si è svolta ieri e ha visto il pilota conquistare il primo posto. La gara ha coinvolto diversi driver provenienti da varie regioni. La vittoria è stata ottenuta durante l’evento che ha attirato un pubblico di appassionati di drifting. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sulle modalità di gara.

L'ebolitano Giuseppe Margarella ha vinto ieri la prima gara del Campionato Italiano di Drifting a Prato, alla quale hanno partecipato quindici piloti. Il raccontoL’amico e istruttore Giulio Sesa racconta: “Giuseppe ha ottenuto uno straordinario risultato, qualificandosi 1° posto e conquistando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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