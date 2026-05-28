A Prato la seconda tappa del campionato italiano drifting
A Prato, il weekend prossimo si svolgerà la seconda tappa del campionato italiano drifting. La competizione si terrà in una zona appositamente allestita in città, con diverse auto pronte a sfidarsi in manovre di drifting. Gli organizzatori hanno predisposto le aree di gara e messo in atto le misure di sicurezza necessarie. La manifestazione coinvolgerà piloti provenienti da diverse regioni italiane.
Tutto pronto, a Prato, per la seconda tappa del campionato italiano drifting che si terrà proprio in città il prossimo weekend. Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Car Park di viale Marconi ospiterà decine di assi del volante che si sfideranno a suon di “sterzate”: vincerà non il pilota. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
CID 2026 Round 1 - Gara Challenge Italiano StreetOpen - Best 32/16/8 e Finali - BATTIPAGLIA
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