Drivemotive gli istruttori Giulio Sea e Giuseppe Margarella si incontrano sul circuito a Battipaglia

Da salernotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 maggio 2026, sul circuito di Battipaglia, lungo 1700 metri e con 12 curve, si è svolta una giornata dedicata alla guida sicura e sportiva. Due istruttori, Giulio Sea e Giuseppe Margarella, hanno condotto le sessioni, coinvolgendo i partecipanti in esercizi pratici e tecniche di guida. La manifestazione ha previsto anche momenti di confronto e dimostrazioni sul circuito, con focus su sicurezza e abilità di guida.

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Lo scorso 21 maggio 2026, presso il Circuito Internazionale del Sele di Battipaglia lungo 1700 metri composto da 12 curve e 3 varianti, si è svolta una giornata con “Drivemotive” intensa dedicata alla Guida Sicura e alla Guida Sportiva, che ha visto protagonisti l’istruttore Giulio Sea e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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