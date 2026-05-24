Drivemotive gli istruttori Giulio Sea e Giuseppe Margarella si incontrano sul circuito a Battipaglia

Notizia in breve

Il 21 maggio 2026, sul circuito di Battipaglia, lungo 1700 metri e con 12 curve, si è svolta una giornata dedicata alla guida sicura e sportiva. Due istruttori, Giulio Sea e Giuseppe Margarella, hanno condotto le sessioni, coinvolgendo i partecipanti in esercizi pratici e tecniche di guida. La manifestazione ha previsto anche momenti di confronto e dimostrazioni sul circuito, con focus su sicurezza e abilità di guida.