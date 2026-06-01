Campionati universitari una studentessa Unipd medaglia di bronzo nel kata

Una studentessa dell’Università di Padova ha conquistato la medaglia di bronzo nel kata ai Campionati nazionali universitari primaverili. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da diverse università italiane. La studentessa ha ottenuto il terzo posto nella disciplina di arti marziali, confermando il risultato già ottenuto in precedenti edizioni. La medaglia si aggiunge ai successi sportivi degli atleti universitari in questa edizione dei Cnu.

Giulia Marchetti è ancora medaglia di bronzo all’edizione primaverile dei Campionati nazionali universitari (Cnu). La consueta rassegna, indetta dalla Federazione italiana degli sport universitari (FederCusi) e organizzata dal Centro universitario sportivo italiano (Cusi), si è svolta quest’anno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Vita da studenti: meglio Milano o Pavia

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