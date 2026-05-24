Si aprono con una medaglia d’oro nella lotta i Campionati nazionali universitari per il Cus Ferrara
Durante i Campionati Nazionali Universitari Primaverili del Piemonte Orientale 2026, il Cus Ferrara ha ottenuto una medaglia d’oro nella lotta. Gli atleti dell’Università di Ferrara hanno partecipato in diverse discipline, conquistando piazzamenti di rilievo. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello, con numerose squadre e partecipanti da tutta la regione. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli atleti o sui risultati specifici di altre discipline.
Si apre con ottimi risultati la partecipazione del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari Primaverili del Piemonte Orientale 2026, con gli atleti dell’Università di Ferrara protagonisti in diverse discipline e capaci di conquistare piazzamenti di rilievo in un contesto altamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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