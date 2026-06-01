Nel weekend, le delegazioni di Unimore hanno ottenuto risultati importanti ai Campionati Nazionali Universitari. Durante le competizioni, gli atleti dell’ateneo hanno conquistato medaglie e piazzamenti di rilievo in diverse discipline. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da tutta Italia, con un incremento delle presenze rispetto alle edizioni precedenti. Le performance dei team e dei singoli atleti hanno rafforzato la presenza dell’università nel panorama sportivo nazionale.

Fine settimana da incorniciare per lo sport universitario di Unimore: nel weekend le delegazioni del Cus MoRe hanno brillato ai (Cnu) 2026 di atletica leggera a Novara, e di taekwondo ad Alessandria, portando a casa un bottino straordinario di 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Ad Alessandria, il taekwondo firma una delle pagine più belle di sempre per l’ateneo, con il debuttante Simone Censale che si prende la scena con una tripletta d’autore: già Campione Nazionale Universitario nel Combattimento, aggiunge un argento e un bronzo divisi tra Forme e Freestyle, a cui va aggiunto il bronzo di Greta Guaita nella Cat. 57kg (i due in foto mostrano le medaglie), che domina ottavi e quarti prima di arrendersi solo all’ultimo secondo in semifinale contro la campionessa Scarabelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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