Quasi 80 studenti-atleti ai campionati nazionali universitari

Quasi ottanta studenti-atleti provenienti dall’ateneo friulano e dal centro universitario sportivo sono pronti a partecipare ai campionati nazionali universitari, che si terranno in Piemonte dal 22 al 31 maggio. La squadra comprende 78 iscritti che prenderanno parte alle competizioni in diverse discipline sportive. La campagna di partecipazione è stata confermata e i rappresentanti dell’ateneo si preparano ad affrontare le gare in varie discipline sportive.

La spedizione friulana è pronta: sono 78 gli studenti-atleti dell’Ateneo friulano e del Centro universitario sportivo (Cus) che gareggeranno ai Campionati nazionali universitari in programma dal 22 al 31 maggio in Piemonte. Prima della partenza hanno incontrato il rettore dell’Università di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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