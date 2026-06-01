Camper e turismo open air il settore corre ancora

Durante il ponte del 2 giugno, il settore del turismo open air registra ancora numeri da record, mentre il dibattito sul caro vacanze e sull'overtourism prosegue. Il settore dei camper e delle vacanze all’aria aperta mantiene un trend positivo, nonostante le discussioni sui costi e l’affollamento delle destinazioni turistiche. I dati indicano che questa modalità di viaggio continua a crescere, attirando un numero crescente di persone che preferiscono il turismo all’aperto.

Mentre il dibattito sul caro vacanze e sull'overtourism accompagna il primo grande esodo del ponte del 2 giugno, il turismo open air continua a mostrare numeri da record. Un settore che vale ormai 8,5 miliardi di euro e che si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più importanti alle Fiere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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