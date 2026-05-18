Il mercato dei camper e delle caravan in Italia ha raggiunto un fatturato di circa 8,5 miliardi di euro, rappresentando uno dei settori più vivaci dell’industria turistica nazionale. La crescita di questo comparto riflette l’aumento dell’interesse per il turismo all’aria aperta, che si mantiene tra le preferenze degli italiani e dei visitatori stranieri. Le vendite di veicoli ricreazionali e le relative attività di noleggio continuano a registrare numeri significativi, contribuendo a consolidare la posizione del settore nel panorama economico.

Il turismo all’aria aperta continua a correre e si conferma uno dei comparti più dinamici dell’economia turistica italiana. Nel 2025 il settore ha raggiunto un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro tra diretto e indotto, mentre le presenze nelle strutture open air hanno toccato quota 74 milioni, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Un fenomeno che oggi rappresenta oltre il 10% degli arrivi turistici nazionali e il 16% delle presenze complessive. A trainare il comparto è soprattutto il mercato dei veicoli ricreazionali. In Italia nel 2025 sono state registrate 7.936 nuove immatricolazioni di camper e caravan, con un incremento del 10,56% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Camper e caravan, giro d’affari da 8,5 miliardi. L’Italia traina il settore

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