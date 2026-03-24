Al via la vendita dei biglietti per il 63° Festival Pianistico Internazionale

Bergamo. Inizia giovedì 26 marzo la vendita dei biglietti serali per la 63esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Oriente & Occidente – Da Chopin ad Arvo Pärt, in scena dal 27 aprile al 27 novembre. Già tra gli appuntamenti più attesi del Festival, il concerto straordinario di Sir Antonio Pappano, alla guida dell’Orchestra Giovanile Italiana con solista il pianista Alexander Lonquich, sabato 23 maggio al Donizetti. Festival e dintorni. Oltre al cartellone principale al Teatro Donizetti e al Sociale, il Festival torna ad animare i comuni della provincia con 7 appuntamenti della rassegna Festival e Dintorni. Ad inaugurare la rassegna, sabato 9 maggio nella Sala Testori di Vertova, sarà il giovane pianista Daniele Martinelli con un programma che prevede musiche di?ajkovskij, Prokof’ev e Skrjabin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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