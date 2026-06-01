Camp in Albania | Strapazzini diventa sponsor di Leka

Durante le ultime settimane, si è venuto a sapere che Strapazzini, noto imprenditore, ha deciso di sponsorizzare Leka, un calciatore albanese. Questa scelta è avvenuta in concomitanza con la conclusione del campionato, in un momento di particolare attenzione per il mondo del calcio. La collaborazione tra Strapazzini e Leka si inserisce in una serie di mosse strategiche nel settore sportivo, coinvolgendo anche figure di rilievo nel panorama imprenditoriale locale.

Nella grande partita a scacchi che si è aperta con la fine del campionato emerge una novità che ha per protagonisti sia Spiro Leka sia Vittorio Strapazzini, che è il suocero sia del presidente dimissionario Andrea Valli che del presidente di Confindustria provinciale Massimo Cecchini. Strapazzini attraverso la sua società che si chiama " Demetra Natural " e che produce tra le altre cose succhi di melograno, ha sponsorizzato un camp che Spiro Leka sta allestendo a Tirana in Albania. Scuola di basket che andrà dal 7 al 13 giugno. Un chiaro segnale, quello di Strapazzini perché è sempre stato schierato dalla parte del tecnico. Da aggiungere che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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