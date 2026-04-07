Il matrimonio del principe Leka d'Albania | la sposa Blerta Celibashi indossa tailleur e veletta

Qualche settimana fa si è svolto il matrimonio tra il principe Leka d'Albania e la sua seconda moglie, Blerta Celibashi. La sposa ha indossato un tailleur e una veletta, mentre la cerimonia ha attirato l'attenzione di alcuni media. L'evento rappresenta il primo royal wedding dell'anno e ha avuto luogo in un contesto ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla cerimonia è stato reso noto pubblicamente.