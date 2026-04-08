Una fotografa albanese ha sposato il principe Leka II d’Albania in una cerimonia privata svolta nel castello di Apponyi, a Bratislava. La donna ha pronunciato il suo sì di fronte al marito durante l’evento, che ha visto la partecipazione di pochi invitati. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera riservata e intima, lontano dai riflettori pubblici.

B lerta Celibashi è diventata una principessa pronunciando il fatidico sì davanti a Leka II d’Albania. Il principe, 44 anni e al secondo matrimonio concluso nel 2024, è l’unico discendente maschio vivente del re Zog. Dopo la prima apparizione insieme in Italia quest’estate, la neo sposa, fotografa albanese di 27 anni, aveva già catturato l’attenzione dei media per la sua eleganza e dolcezza. La cerimonia civile, intima e discreta, si è svolta al castello di Apponyi, Bratislava. La coppia non ha rivelato la lista ristretta degli invitati e ha posato da sola nel cortile interno del castello. Per le nozze, Blerta Celibash ha scelto un look sofisticato e originale: niente abito tradizionale in pizzo o tulle, ma un elegante completo in due pezzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La fotografa albanese ha sposato il principe Leka II d’Albania con una cerimonia intima nel castello di Apponyi, a Bratislava

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