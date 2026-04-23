Camion incastrato nel sottopasso | traffico in tilt

Un camion ha tentato di attraversare un sottopasso senza considerare la propria altezza, restando bloccato all’interno. La manovra ha provocato un ingorgo di veicoli lungo la strada, con rallentamenti e code che si sono protratte per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere il mezzo incastrato. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Ha cercato di passare senza tener conto della sua altezza eccedente il varco ed è rimasto incastrato.E' quanto accaduto a Caserta nel sottopasso ferroviario tra via Ferrarecce e viale Lincoln dove il veicolo nel tentativo di passare ha urtato l'intradosso della galleria rimanendo incastrato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Oleggio, camion incastrato alla rotonda: traffico in tilt Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Camion si incastra nel sottopasso della Questura di Rieti ed un'auto rimane bloccata sotto l'automezzo; Nasce la Delegazione LILT Valle del Velino: primo passo ufficiale nella Giornata della Prevenzione. Camion si incastra nel sottopasso della Questura di Rieti ed un’auto rimane bloccata sotto l’automezzoIntorno alle ore 12 di stamane, martedì 14 aprile, un camion (nella foto) è rimasto incastrato improvvisamente nel sottopasso della Uestura di Rieti. L’auto che seguiva è a sua volta rimasta incastrat ... rietinvetrina.it Camion incastrato nel sottopassoAll’evidenza non deve aver fatto bene i conti con l’altezza del mezzo pesante alla guida di cui si trovava, l’autista del camion che ieri pomeriggio intorno alle 15 è rimasto incastrato nel ... ilrestodelcarlino.it ANCORA UN CAMION INCASTRATO AI PIANI D'INVREA VARAZZE. Nella giornata di ieri, 20 aprile, un camionista in uscita dal casello autostradale "ingannato" dal navigatore, si è inerpicato per le strette vie del comprensorio varazzino rimanendo bloccato. D - facebook.com facebook Camion incastrato, Pracchia è ancora ‘isolata’. Disagi per gli studenti x.com