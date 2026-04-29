Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto A chiamata su rotaia e a guida autonoma Ecco come funziona

A Rovereto, in Trentino, è stato presentato il primo taxi ferroviario a chiamata, dotato di guida autonoma e operante su rotaia. Il servizio permette ai passeggeri di prenotare il viaggio tramite un'app e di essere trasportati su vetture senza conducente lungo un percorso stabilito. La novità rappresenta un’implementazione tecnologica nel settore dei trasporti pubblici, che si inserisce nel quadro delle soluzioni innovative per la mobilità locale.

Rovereto (TN), 29 aprile 2026 – Una novità rivoluzionaria per il mondo della mobilità approda in Trentino. Si tratta del primo prototipo di taxi ferroviario, che invece delle strade percorre le rotaie, proprio come un treno, non arriva in ritardo ed è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Un’idea innovativa quella presentata dalla startup RailEvo, che ha collaborato con l’azienda ultracentenaria Valente S.p.A per dare vita a un servizio di trasporti votato al progresso. Per aderire al viaggio, al passeggero basta prenotare l’orario dall’applicazione e sedersi a bordo di una mini-carrozza provvista di massimo 6 posti e dalla guida autonoma.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funziona Notizie correlate Il taxi si ferma nel bel mezzo di un incrocio trafficato: il primo viaggio sulla macchina a guida autonoma è da brividi – VIDEOQuello che doveva essere il primo giro su un taxi a guida autonoma si è rapidamente trasformato in un momento di grande tensione per una donna... Leggi anche: Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo; TRENTINO TRASPORTI * MOBILITÀ DEL FUTURO: A TRENTO LA PRESENTAZIONE DI RAILEVO, IL TAXI FERROVIARIO AUTONOMO ON DEMAND (28/4 ORE 14.00); PAT * RAILEVO, PRESENTATO IL PROTOTIPO DI TAXI FERROVIARIO AUTONOMO, EVENTO ALL'AUDITORIUM DI TRENTINO TRASPORTI CON GLI ASSESSORI GOTTARDI E SPINELLI. RailEvo, il primo taxi ferroviario al mondo debutta in TrentinoUn innovativo sistema di piccole ed efficienti vetture elettriche a guida autonoma per un servizio on demand 24 ore su 24 ... wired.it Ecco RailEvo, il primo taxi ferroviario a guida autonomaSvelato all’Auditorium di Trentino Trasporti, alla presenza degli assessori provinciali Mattia Gottardi (Mobilità) e Achille Spinelli (Sviluppo economico), il prototipo in scala 1:1 di RailEvo, un i ... rainews.it 28 Aprire: riunione della commissione Ryla Junior nella sede del RC Rovereto - facebook.com facebook